"Bicincittà”: un successo l'iniziativa di solidarietà a sostegno di Mattia De Carolis

FASANO - Questa mattina, alle 8.30, si è tenuta con grande successo l'edizione annuale di "Bicincittà", l'iniziativa promossa dall'Asd "Antonio Narducci" di Pezze di Greco, in collaborazione con la Pro Loco "Ulivo Vivo" e il Frantoio Monsignore. L'evento ha visto la partecipazione del consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, che ha portato i saluti della Regione e del governatore.

L'iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di trascorrere una mattinata piacevole in compagnia, pedalando per le strade del nostro territorio e sostenendo la causa di Mattia De Carolis, un giovane coraggioso che sta lottando per la sua vita.

Nella mattinata di oggi, il consigliere Gioia ha visitato Mattia a casa sua, accompagnato da commoventi abbracci da parte dei suoi genitori. La settimana scorsa, Gioia era già stato a trovarli insieme al direttore generale dell'Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, dimostrando così un forte impegno nel fornire supporto alle famiglie in questo momento difficile.

Il ricavato dell'evento, grazie anche al contributo degli sponsor, sarà devoluto a supporto delle spese sanitarie di Mattia, che continua a combattere con grande determinazione.

