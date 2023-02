Donazione sangue: appuntamento domenicale nell'ospedale di Mesagne

MESAGNE - Domenica 12 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, appuntamento con Fidas Mesagne per la giornata della donazione c/o il Centro fisso di raccolta dell’ospedale di Mesagne. Il mese di febbraio ha un simbolo che è quello dell’amore ed, in particolare, quello della ricorrenza di San Valentino.

Poiché donare è un grandissimo gesto d’amore e generosità, non c’è mese migliore per riflettere sulla valenza di questo dono e sull’importanza che scelte importanti come quella di diventare donatore può comportare, dimostrando in questo modo di essere veramente innamorati…della vita, però!

Tutti i giorni migliaia di pazienti aspettano un solo regalo, il più prezioso che possano ricevere: una sacca di sangue che gli può arrivare solo dalla generosità dei donatori. In un mondo che porta a pensare solo a se stessi e a non avere tempo per gli altri, prendetevi un momento per chi ha veramente bisogno di voi. E non fatelo da soli: portate a donare con voi una persona per cui provate amore (la compagna o il compagno, i figli, i fratelli, la migliore amica o amico, i genitori) e, da qualche parte, qualcuno vi amerà per il resto della sua vita anche se non vi conosce. Per San Valentino la donazione è il regalo d’amore più grande anche per se stessi.