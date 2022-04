Giornata mondiale dell'albero: incontro formativo all'itt Giorgi

Sabato 23 aprile,alle ore 10, presso l'aula magna "Paolo Borsellino" dell'Itt Giorgio di Brindisi, si svolgerà un incontro formatovo in occasione della Giornata mondiale dell'albero.

“La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo, altrimenti il pianeta non si salva”. (Albert Einstein). Il 22 aprile rappresenta l’unico esempio di evento celebrato in tutto il mondo contemporaneamente da persone di tutte le origini, fedi e nazionalità, al fine di far crescere e diversificare il movimento ambientalista a livello planetario, e di renderlo il più efficace veicolo di promozione per una sana e sostenibile permanenza dell’uomo sul pianeta.

Per tale circostanza, l’Itt “Giovanni Giorgi” di Brindisi ha organizzato un evento alla presenza di Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi, di Palma Fedele, direttore dell’Uoc di Oncologia Medica di Francavilla Fontana, di Simonetta Dello Monaco, presidente Apulia Film, e di Fabrizio Sammarco dell’Associazione Wwf.

Anche quest’anno gli studenti del noto Istituto brindisino sono stati sensibilizzati all’approfondimento delle problematiche ambientali, con l’analisi dell’Agenda 2030, soprattutto in relazione al percorso di Educazione Civica, al fine di far comprendere l’importanza dello sviluppo sostenibile. Sono stati tanti i lavori prodotti dalle classi sull’argomento e durante l’incontro ne sarà presentato uno tra i più significativi, un video dal titolo “Giorgi green”.