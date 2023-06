Canti dei migranti e musica anni '60: a Ceglie la festa dell'accoglienza integrata

CEGLIE MESSAPICA - L'Ati tra la Cooperativa sociale Ferrante Aporti e la Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro, ente attuatore del progetto Sai-Msna n.1736, promosso dal Consorzio ambito territoriale Br3 di Francavilla Fontana e finanziato dal Ministero dell'Interno, ha organizzato per martedì 27 giugno, a Ceglie Messapica, in piazza Plebiscito, a partire dalle ore 20.00, un evento volto a sensibilizzare la cittadinanza in merito alle questioni dell'integrazione e inclusione sociale degli immigrati. Nell'occasione si celebra l'approvazione del 1951 della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati da parte dell'assemblea generale delle Nazioni unite.

Scopo dell'evento è far conoscere e rafforzare i percorsi di accoglienza integrata, realizzati nell'ambito del Sai, anche a quegli enti locali che non fanno ancora parte della rete.

Interverranno: Angelo Palmisano, sindaco di Ceglie Messapica; Giovanni Barletta, presidente del Consorzio Ambito Territoriale Francavilla Fontana Br3; la dottoressa Laura Fragnelli, per la presentazione del progetto Sai-Msna 1736.

Durante l'evento ci sarà un'esibizione canora dei beneficiari del progetto Sai1736. Infine un tuffo nel passato italiano della Dolce Vita con la meravigliosa musica anni '60 dei Paipers.