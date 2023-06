Pulizia dell'isola di Sant'Andrea: studente brindisino chiama a raccolta i volontari

BRINDISI – L’associazione “Cambiamoci” creata dal 16enne Davide Avantaggiato, studente dell’Itis Majorana, dà appuntamento per domenica 11 giugno, alle ore 9.30, presso la spiaggetta situata sull’isola di Sant’Andrea, nel porto esterno di Brindisi, per una giornata di pulizia dei rifiuti spiaggiati (nella foto in basso la geolocalizzazione dell'isola di Sant'Andrea, da Google Earth).

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento: il primo organizzato dall’associazione, che aveva già organizzato un'iniziativa analoga per lo scorso inverno, salvo poi doverla annullare per avverse condizioni meteorologiche.