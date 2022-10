Vigili del fuoco: caserma aperta a tutte le scolaresche del Brindisino

Nell’ambito della IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’Onu, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, presso la sede centrale sita in Brindisi alla Via Nicola Brandi, accoglierà tutte le scolaresche della Provincia di Brindisi che vorranno partecipare durante la mattina del giorno 13 ottobre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dove verrà allestita un’apposita area.