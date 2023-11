Reading teatrale contro la violenza sulle donne nel teatro Olmi di Latiano

LATIANO - L’amministrazione comunale di Latiano terrà per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, venerdì 24 novembre, alle ore 19:00, presso il teatro Olmi di Latiano, un reading teatrale elaborato da Gianluca Cervellera, con Natalia De Luca, Vanessa Lapenna, Ludovica Di Noi.

Proposto dalla compagnia teatrale Mino Di Maggio in collaborazione con la Cooperativa sociale “Il Melograno” e l’associazione Giovanile Musicale Agmus. È ormai dimostrato che la violenza contro le donne è diventata endemica sia nei paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali, a tutti i ceti economici e culturali. Sono spesso mariti, fidanzati, compagni di vita e padri, seguiti dagli amici, vicini di casa, conoscenti stretti, colleghi di lavoro o di studio.

Le statistiche italiane parlano chiaro: ogni 2 giorni viene uccisa una donna. E’ il Femminicidio il fenomeno più amaro. Saluti e interventi da parte del sindaco di Latiano Cosimo Maiorano, dell’assessore alle Pari opportunità Monica Albano e del presidente della Cooperativa Sociale “Il Melograno” Irene Milone.