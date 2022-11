Violenza contro le donne: evento all'istituto comprensivo Commenda

BRINDISI - Il prossimo 17 novembre presso l’Aula Magna del plesso “Giulio Cesare” dell’Istituto Comprensivo Commenda si terrà l'evento "L’anima oltre ogni apparenza” in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. L’Istituto comprensivo Commenda prende parte attivamente alla manifestazione con momenti di approfondimento e riflessione che ogni anno trattano il tema principale, allargando lo sguardo anche ad aspetti trasversali e più subdoli del fenomeno della violenza che sono altrettanto dannosi e allarmanti.

“Sono fermamente convinta, - afferma la dirigente Scolastica, Patrizia Carra - che una riflessione consapevole sulle cause e i motivi del crescente fenomeno della violenza contro donne vada affrontato con risposte precise e attenzione costante, perché le nuove generazioni siano maggiormente consapevoli e imparino ad elaborare i “no” come un evento consueto nel proprio percorso di crescita e non come una sconfitta irreparabile.”

“Le forme di violenza connesse, come il body shaming e i fenomeni di odio sui social, - continua la Ds - rappresentano una manifestazione della frustrazione che i ragazzi, ma anche gli adulti, oggi vivono ed è necessario, per questo, imparare da subito a canalizzare in modo positivo la rabbia e la superficialità perché siano occasioni formative e non distruttive.”

Dopo i saluti della dirigente, Patrizia Carra, prenderà la parola il giornalista Antonio Celeste che presenterà l’evento. Interverranno, inoltre, la scrittrice e giornalista Giovanna Politi, la poetessa e docente C. Francesca Goduto, che leggerà alcuni suoi componimenti, la pittrice Laura Scalera, che esporrà le proprie opere nella stessa aula magna del plesso “Giulio Cesare, e l’attore Mino Profico. Parteciperanno anche il Coro “Giulio Cesare” diretto dalla prof.ssa Stefania Coccia e i docenti Annalisa Ciaccia, Cosimo Pati e Antonia Minardi che eseguiranno degli intermezzi musicali.

Dialogherà con gli autori la giornalista Federica Marangio e concluderà la giornata l’intervento del prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni. La manifestazione, trasmessa in diretta streaming dall’emittente Antenna Sud, comincerà alle ore 9.30 alla presenza delle autorità civili.