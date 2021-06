Ex Iacp: prorogati i termini della domanda per i contributi Covid 19

BRINDISI - E’ stato prorogato al 28 giugno il termine per la presentazione della domanda di contributo Covid 19 da parte degli inquilini dell’Arca Nord Salento (ex Iacp di Brindisi). Possono richiedere il contributo i soggetti assegnatari degli alloggi Erp, in possesso di determinato requisiti.

I requisiti

Essere in regola con i pagamenti al 31.12.2019; aver sottoscritto e rispettato gli accordi di rateizzazione della morosità; essere in regola con uno degli ultimi due censimenti reddituali; peggioramento della propria condizione economica in conseguenza dello straordinario stato emergenziale da Covid-19.

Il contributo da attribuire è quantificato in relazione ad una delle seguenti tipologie reddituali del nucleo familiare del soggetto assegnatario: reddito dell’intero nucleo familiare riveniente unicamente da lavoro autonomo; reddito dell’intero nucleo familiare riveniente da lavoratore dipendente posto in cassa integrazione per il periodo di emergenza da Covid-19; reddito dell’intero nucleo familiare derivante in parte da lavoro dipendente e/o pensione e in parte da lavoro autonomo.

Ancoea, inoccupati che non percepiscono reddito di cittadinanza; reddito di pensione fino ad 13mila euro; ertificazione attestante la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (allegando copia del verbale della Commissione Provinciale invalidi civili dell'Inps attestante invalidità pari o superiore al 74 per cento) o persona colpita da Covid-19.

Il Sunia è a disposizione degli inquilini nelle sedi dello Spi – Cgil di Brindisi in via Arturo Martini 56 e Via Palestro 11 previo appuntamento al 328.3856765.