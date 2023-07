"Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro": al via progetto “Next”

BRINDISI - Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la partenza di “Next: Not usual empowerment, experience,training”, un progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, e promosso, come ente capofila, da Time vision - Agenzia per il lavoro e la formazione, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agenzia formativa accreditata in Regione Puglia e che vede Arpal Puglia - Centro per l’impiego di Brindisi come partner di progetto.

Cuore pulsante di Next, che ha l’obiettivo principale di combattere il fenomeno della dispersione scolastica e potenziare le skills dei giovani del territorio per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro, è la Digital Academy interamente gratuita riservata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, residenti in Puglia, che non studiano e non lavorano.

Sono 12 i percorsi di formazione che compongono l’offerta formativa della Digital Academy di Next: 4 corsi da 40 ore che danno diritto a certificazione Icdl o Eipass; 4 corsi da 150 ore che garantiscono certificazione delle competenze; 4 corsi da 300 ore di cui 90 ore di stage garantito in azienda, con cui il partecipante ottiene una qualifica professionale.

La Digital Academy partirà a settembre 2023 con l'obiettivo di coinvolgere 240 candidati e avvicinarli alle realtà aziendali del territorio che, tramite Confindustria Brindisi, si stanno già candidando a ospitare nuove risorse all'interno del proprio organico.

Il prossimo 25 luglio dalle 10 alle 13 nel salone centrale di Confindustria Brindisi, in Corso Giuseppe Garibaldi 53, verranno ospitate ben 100 aziende pronte a diventare sedi di stage per i neo specialisti in uscita dai percorsi formativi.

Il 26 e i 27 luglio invece, rispettivamente presso la Sala conferenze della sede del coordinamento territoriale ArpalPuglia - Brindisi (in via Tor Pisana, 114) e presso il Centro per l’impiego di Ostuni (Via S. Giovanni Bosco, 10), dalle 10 alle 13, si svolgeranno le prime due giornate di candidatura per la Digital Academy.

Tutti gli interessati, aventi i requisiti richiesti, sono invitati a presentarsi per l’inserimento gratuito nel database di progetto, muniti di documento di identità in corso di validità.