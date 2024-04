Fam Trip 2024, in giro per il Salento: attori del turismo in visita a Mesagne

MESAGNE- In città un gruppo di una cinquantina di buyer, meeting planner e tour operator proveniente da Stati Uniti, Inghilterra, Svizzera, Russia e Spagna per il Fam Trip 2024 organizzato da Epoca Collection. A fare gli onori di casa, il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli: "Vi ringrazio per essere venuti a Mesagne, è una città che ha tremila anni di storia e ogni volta che scaviamo emerge un reperto. La nostra città è candidata a essere sito Unesco perché è attraversata dalla Via Appia e siamo collegati anche al progetto Unesco della Biosfera con la riserva di Torre Guaceto e dal mese di giugno, in occasione del G7, ospiteremo una mostra che ripercorre gli ultimi sette secoli di storia italiana".

I turisti hanno potuto ammirare e molto apprezzare la bellezza del centro storico e le prelibatezze locali facendo tappa nella caratteristica piazzetta dei Caniglia, all'Antico Forno da Francesco e Fabiola, e alla braceria da Barbanera. Si sono scatenati a suon di pizzica del gruppo Sang'Amaru nell'atrio del Castello, visitato il museo di arte Sacra di Palazzo Cavaliere- Argentiero e gustato un calzone in terrazza ammirando la chiesa di Sant'Anna.

Un viaggio esperienziale, emozionante ed esclusivo iniziato per il gruppo nella giornata di venerdì in Valle d'Itria, proseguito nel Salento e terminato poi a Mesagne con un caffè e pasticcino assaporato nell'antico Palazzo Savino di via Geofilo, oggi divenuto un esclusivo boutique hotel nel cuore messapico pulsante.

Fam Trip: il termine è l’abbreviazione di familiarisation trip, traducibile come viaggio di familiarizzazione. Lo scopo è proprio quello di familiarizzare con una nuova destinazione da proporre ai propri clienti nella stagione turistica. I fam trip, infatti, nascono per gli agenti di viaggio e sono tour o visite, offerte agli operatori turistici. Il Fam Trip organizzato da Epoca Collection ha incluso, nel tour della Puglia, da Alberobello a Lecce, la città di Mesagne.