Fari guasti sulla tribuna del "Fanuzzi": "L'impianto sarà ripristinato"

BRINDISI - L’impianto di illuminazione situato sopra la copertura della tribuna dello stadio Fanuzzi di Brindisi sarà ripristinato. Lo fa sapere il presidente della commissione Lavori pubblici del consiglio comunale, Alessandro Antonino, a seguito di un sopralluogo che si è svolto stamattina (martedì 24 gennai) presso lo stadio, “per verificare le criticità emerse nell’ultima partita giocata in casa”.

“Il riferimento - dichiara Antonino - è all’impianto di illuminazione della tribuna centrale e al malfunzionamento di alcuni fari. È bene chiarire innanzitutto che non è una criticità tale da compromettere il regolare svolgimento delle partite casalinghe, in quanto le torri faro utilizzate per il campo da gioco sono di recente riqualificazione e quindi regolarmente funzionanti”.

“Ho prontamente comunicato al sindaco Riccardo Rossi e all’assessore allo sport Oreste Pinto - afferma ancora Alessandro Antonino - le risultanze e insieme abbiamo sollecitato l’ufficio Lavori Pubblici alla sostituzione delle lampade. Data la peculiarità del sistema illuminante si sta procedendo all’ordinativo di queste particolari lampade e nel giro di qualche tempo il sistema verrà completamente ripristinato”.

“Sono contento - conclude Antonino - che la sollecitazione abbia avuto immediato riscontro in quanto io e tutta l’Amministrazione comunale teniamo al sostegno della squadra e di tutta la tifoseria che ogni domenica ci regalano emozioni incredibili”.