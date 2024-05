Un fasanese eletto presidente del consiglio dei governatori del Multidistretto 108 Italy

FASANO - Il fasanese Leonardo “Dodò” Potenza, attuale Governatore del Distretto Lions 108AB, area Puglia, sarà il presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy per l’anno sociale 2024/2025. È stato eletto nei giorni scorsi, durante il 72° congresso nazionale tenutosi a Genova, fra i diciassette Governatori distrettuali italiani attualmente in carica, assumendo il prestigioso incarico dopo ben 22 anni dall’ultima nomina assegnata ad un Governatore del distretto pugliese.

Dal prossimo luglio presiederà il consiglio dei governatori e rappresenterà i quarantamila Lions italiani. Sarà a capo dell’organo più rappresentativo a livello nazionale cui spetta la direzione degli affari del Multidistretto, la scelta degli Officers, l’amministrazione dei fondi e l’esercizio di ogni altro potere amministrativo stabilito dallo statuto del Multidistretto 108 Italy.

Dodò Potenza, classe 1977, dopo gli studi classici si è brillantemente laureato in Giurisprudenza ed ha conseguito numerosi master universitari. Esercita la professione di avvocato dal giugno del 2004 ed è specializzato in diritto bancario e societario. In ambito universitario è stato “Cultore della materia” in Diritto Civile presso la facoltà di Giurisprudenza di Bari.

La sua carriera lionistica inizia nel 1994, spinto ad iscriversi al Leo Club di Fasano dal suo papà, già socio Lions. Nel settore giovanile dei Lions si distingue per il suo particolare impegno nella vita associativa e, dopo una serie di incarichi e riconoscimenti, nel 2004 viene eletto presidente distrettuale Leo.

Nel Luglio 2008 entra nel Lions Club Fasano Host. Nel club fasanese ed in ambito circoscrizionale e distrettuale ha ricoperto nel tempo incarichi diversi ed importanti, acquisendo una serie di conoscenze e competenze che uniti all’impegno ed alla tenacia lo hanno portato a raggiungere la carica di governatore del distretto pugliese 108 AB.

“L'elezione di Dodò Potenza a presidente del consiglio dei governatori del Multidistretto 108 Italy è motivo di grande orgoglio per il Lions Club Fasano e per tutti i fasanesi”, ha dichiarato Alfonso Belfiore, Presidente del Lions Club Fasano. Belfiore ha, inoltre, formulato a Dodò Potenza, anche a nome di tutti i soci, i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che il suo impegno otterrà notevoli apprezzamenti a livello nazionale ed internazionale.

