Fasano, 20 nuovi punti di videosorveglianza: 150mila euro di finanziamento

FASANO – Un finanziamento di 150mila euro per 20 punti di videosorveglianza, 11 telecamere e 9 sistemi di lettura targa. Fasano ha ottenuto il finanziamento del ministero dell’Interno nell’ambito del Patto per sicurezza urbana per il potenziamento della videosorveglianza, inserito nel Programma operativo complementare legalità 2014-2020, realizzato dal Viminale in collaborazione con Anci e rivolto ai Comuni con numero di abitanti superiore a 20mila.

Tutte le zone del territorio saranno così coperte dalle telecamere per rendere più sicura ogni zona di Fasano.

Il progetto, elaborato dal Comune, prevede sei punti di videosorveglianza a Selva, di cui 3 telecamere e 3 lettura targhe. I punti individuati sono: pizzeria La Siesta, Miramonti, Sp Canale di Pirro. A Fasano i punti coperti saranno tre: campo sportivo, ex mercato ortofrutticolo e centro storico (via Madonna della Stella). Due punti di videosorveglianza con lettura targa e telecamera a Montalbano (via Aspromonte), Canale di Pirro (zona Cocolicchio) e Laureto (incrocio per Locorotondo). Stessa cosa anche nelle Marine e in particolare alla rotonda di ingresso di Torre Canne e in via Accademia Navale a Savelletri.

Il progetto è stato elaborato dal gruppo di lavoro composto da Oronzo Rubino, consigliere comunale delegato all’Innovazione tecnologica, Maria Rosaria Speciale, comandante della polizia locale, Michele Moscato, responsabile del sistema di videosorveglianza e Sergio Savoia, responsabile della struttura dei Servizi informativi comunali.

I punti di videosorveglianza avranno un collegamento diretto con la stazione dei carabinieri di Fasano, grazie a un protocollo di intesa tra Comune di Fasano e prefettura di Brindisi, consentendo alle forze dell’ordine di intervenire con puntualità. Attualmente le telecamere già presenti su tutto il territorio, dal centro alle frazioni, sono 48 più 6 lettura targhe tutte funzionanti.

"Gli ulteriori punti di videosorveglianza ci consentiranno di rendere più sicure le zone di maggiore criticità – dice il sindaco Francesco Zaccaria – In questo modo potremo agire a livello preventivo, garantendo maggiore sicurezza, e garantiremo interventi tempestivi e puntuali nella individuazione dei reati grazie alla sinergia immediata e puntale con le forze dell’ordine. Ringrazio il consigliere Rubino e tutta la squadra che ha lavorato alla elaborazione del progetto2.

"Siamo orgogliosi per il risultato raggiunto – dice Oronzo Rubino –. Il nuovo sistema integrerà e aggiornerà quello esistente, introducendo strumenti di intelligenza artificiale per la ricerca delle immagini e realizzando una moderna stazione di controllo anche con la caserma dei Carabinieri di Fasano. La tecnologia è sicuramente di aiuto per rendere i nostri posti più sicuri custodendo la bellezza, senza la necessità di ricorrere a metodi ormai superati come l'installazione dei cancelli, i quali purtroppo non ci aiutano a rendere decoroso e attrattivo il nostro centro antico".