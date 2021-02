Acquedotto Pugliese, possibilità di allaccio per i nuovi tronchi idrico-fognari

FASANO - L'Amministrazione comunale di Fasano informa che è possibile da oggi (martedì 2 febbraio) presentare richiesta di allaccio ad Acquedotto Pugliese per i nuovi tronchi idrico-fognari realizzati nelle seguenti strade: via Colucci, via De Sica, via De Curtis, via Petrolini, via Magnani, via Sant'Oronzo, via della Tecnica, via della Chimica.

Le domande possono essere presentate chiamando il numero verde 800-085853 o anche, previa registrazione, sul sito di Acquedotto Pugliese: con queste stesse modalità è possibile anche prenotare un appuntamento personale allo sportello. Si consiglia gli interessati di presentare quanto prima le richieste, possibilmente entro il 20 febbraio, perché si possa procedere senza lunghe attese all'attivazione degli allacci.

"Raccomando ai cittadini coinvolti di fare domanda prima possibile – dichiara il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria –, per permetterci di provvedere, subito dopo gli allacci, ai lavori di riasfaltatura delle strade interessate".