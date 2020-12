Approvato il rifacimento di alcune strade a Pezze di Greco e Pozzo Faceto

FASANO - Nell'ultima riunione prima di Natale, la giunta del Comune di Fasano ha approvato i progetti esecutivi per il rifacimento di altri 1 chilometro e mezzo di strade in centri diversi del territorio comunale. "Un risultato reso possibile - dichiara il sindaco Framcesco Zaccaria - grazie ad un grande lavoro di squadra per il quale vogliamo ringraziare l'ingegnere Rosa Belfiore che ha coordinato i tecnici che hanno contribuito alla predisposizione di tutti gli atti necessari lavorando senza sosta per diversi giorni." In particolare verrà rifatta la pavimentazione di via Sampietro, via Colonna, via Valletta, via Contardo Ferrini, via Di Tommaso a Fasano, di via Montechiaro a Pezze di Greco. Poi, in via del Miracolo a Pozzo Faceto verranno realizzati quattro nuovi attraversamenti pedonali rialzati per limitare la velocità delle auto e aumentare la sicurezza dei residenti.

"Cominciamo così il 2021 - dice l'assessore Antonio Pagnelli - continuando il nostro programma di rifacimento integrale dell’asfalto nelle strade comunali che più ne hanno bisogno, avviato all’inizio del mandato e costantemente proseguito. Nella stessa riunione abbiamo anche approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle facciate esterne e del lastrico solare nella scuola dell’infanzia “Pietro Nenni”: abbiamo deciso di destinare a questo intervento i 56mila euro che ci sono stati assegnati dalla legge 260/2019 e dal Dpcm del 17 luglio 2020 per gli investimenti in infrastrutture sociali nei Comuni del Mezzogiorno."