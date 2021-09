A Fasano apre un centro polivalente per disabili: inaugurazione con laboratori e giardinaggio

FASANO - Sarà inaugurato venerdì 17 settembre con l’open day "Il cielo in una stanza", il Centro aperto polivalente per disabili (ex art. 105 R.R 4/2007) di Fasano. E' ubicato nella struttura di Scanzossa, concessa gratuitamente dal Comune di Fasano al Ciisaf (il Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale dell’Ambito di Fasano che comprende anche i Comuni di Cisternino e Ostuni per un totale di circa 82mila cittadini e che gestisce il centro aperto Polivalente).

Ospita anche il servizio di tutoraggio educativo (ex art. 91 R.R. 4/2007) per minori e adulti disabili e soggetti a rischio di emarginazione e devianza per creare un percorso di reinserimento sociale attraverso il miglioramento e la valorizzazione delle proprie risorse personali.

La giornata si aprirà alle 10.30 con il laboratorio di cucina «Chef per un giorno» (aperto alla cittadinanza). Nel pomeriggio si procede alle 15.00 con il laboratorio di giardinaggio «Coltiviamo l’amicizia» (piantumazione delle talee con gli ospiti del centro).

A partire dalle 17.30 laboratorio creativo «Mani che creano» per realizzare con ospiti e visitatori paesaggi originali utilizzando ciottoli di mare dipinti e incollati su tela.

Interverranno il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il direttore del consorzio Ciisaf Marisa Santamaria, il presidente della cooperativa Occupazione e Solidarietà Giuseppe Moretti, la coordinatrice del servizio Ezia Nacci.

La partecipazione alle attività laboratoriali è aperta alla cittadinanza e consentita attraverso esibizione del Green Pass e previa prenotazione telefonica al numero 3403668225.