In arrivo il disco orario in via Nazionale dei trulli

FASANO – Sarà attivato nei prossimi giorini il disco orario in via Nazionale dei trulli. Così è stato deciso dall'amministrazione comunale d'intesa con il comandante della Polizia locale Luigi Vella. Una novità nel tratto della strada a più alta domanda di sosta temporanea. Il disco orario entrerà in vigore dal momento della collocazione dei segnali e sarà valido nei giorni feriali, nelle fasce orarie dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19. Sarà consentita una sosta massima di 30 minuti ed il lato interessato è quello destro del senso di marcia, da via Bongiorno a viale Unità d'Italia. "L'obiettivo - dichiara il sindaco Francesco Zaccaria - è aumentare la fluidità e la sicurezza della circolazione in un punto fra i più trafficati del centro urbano di Fasano".