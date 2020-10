Carabinieri e Anc, l'iniziativa solidale per i ragazzi del "Canonico-Latorre"

FASANO - L’associazione nazionale carabinieri, sezione di Fasano, e la locale compagnia carabinieri, non avendo potuto quest’anno donare le uova di Pasqua per via dell'emergenza Covid, hanno deciso di portare ai minori ospitati nel centro socio educativo “Canonico Latorre” di Fasano diverso materiale di cartoleria, utile per le attività dei ragazzi (quaderni, album, penne, pastelli).

