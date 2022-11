Trasporto pubblico urbano, 2 milioni di euro per cinque nuovi autobus

FASANO – Quasi 2 milioni di euro per autobus più efficienti, moderni e, soprattutto, meno inquinanti. Il Comune di Fasano rinnova il parco di mezzi urbani con l’arrivo di cinque nuovi autobus: quattro con alimentazione a Diesel euro 6 e uno elettrico. L’amministrazione ha infatti ottenuto un finanziamento di 1.945.580 euro nell’ambito del bando regionale Smart Go City – seconda edizione – Por Puglia 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4”.

"È la prima volta che la nostra amministrazione partecipa e si aggiudica un finanziamento per l’acquisto di nuovi autobus per il servizio di trasporto pubblico locale - spiega l’assessore alla Mobilità Donatella Martucci -. Un risultato eccezionale, reso possibile grazie all’impegno dell’ufficio Lavori Pubblici e trasporti del Comune di Fasano, che consentirà di ammodernare i mezzi e ridurre le emissioni di Co2".

Almeno uno dei nuovi mezzi, che saranno acquistati dall’amministrazione nei prossimi mesi, sarà ad alimentazione completamente elettrica e di piccole dimensioni, adatto a circolare nel centro storico e dedicato al servizio di trasporto interno al nucleo urbano di Fasano. Gli altri quattro mezzi saranno calibrati sui bisogni di mobilità dei cittadini che risiedono nelle tante frazioni del territorio, tenendo in considerazione le esigenze di spostamento di tanti studenti pendolari.

"Inoltre - continua l’assessore - avremo la possibilità di allestire i nuovi autobus con una serie di dotazioni tecnologiche che permetteranno di offrire servizi aggiuntivi (penso alla geolocalizzazione come primo esempio) e integrati con moderne funzionalità in rete, volti a incentivare l’utilizzo del Trasporto pubblico in un’ottica di transizione graduale ma continua verso forme di mobilità sostenibili".