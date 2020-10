Commemorazione dei defunti, disposta l'apertura straordinaria dei cimiteri

FASANO - L’amministrazione comunale di Fasano ha predisposto l'apertura straordinaria dei cimiteri comunali in occasione della commemorazione dei defunti, che resteranno aperti con orario continuato dalle ore 08,00 alle ore 17,00 nelle giornate di venerdì 30, sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre. I cittadini sono invitati al rispetto delle norme di sicurezza anti contagio da Covid-19, sul distanziamento sociale, sul divieto di assembramento e sull’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

E' vietato l’accesso alle cappelle, privati e di enti, che non consentano il distanziamento di almeno un metro. Tale provvedimento, spiega in una nota il dirigente al ramo, viene reso necessario al fine di consentire le visite senza soluzione di continuità, e di assicurare la più ampia fruizione dei cimiteri comunali da parte dei cittadini nella giornata della commemorazione dei defunti e in quelle immediatamente precedenti.