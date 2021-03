Concessioni demaniali, notificate le prime convocazioni per la firma delle proroghe

FASANO - "La stagione estiva, fondamentale per il benessere e lo sviluppo del nostro territorio, non è mai stata (e non sarà mai) oggetto di discussione". Il sindaco Francesco Zaccaria lo chiarisce intervenendo sulla vicenda delle concessioni demaniali. Le proroghe verranno concesse già a partire dai prossimi giorni in applicazione dell’atto di indirizzo approvato dall’amministrazione a maggio di un anno fa. "Al netto delle consuete e ormai consolidate strumentalizzazioni politiche da parte del consigliere Di Bari, al quale dovrebbe essere noto che la pubblica amministrazione “parla” per mezzo degli atti – dice il sindaco – la nostra delibera del maggio 2020 non lascia spazio ad equivoci".

Pertanto, precisa Zaccaria, la pronuncia del Tar a cui fa riferimento Di Bari in una nota, ha sostanzialmente confermato l’indirizzo che l’amministrazione aveva dato al dirigente già dieci mesi fa con la delibera numero 87 del 7 maggio 2020 in cui già da allora si dava atto “dell’estensione del termine di durata delle concessioni al 31 dicembre 2033, ai sensi della legge 145/2018 articolo 1” autorizzandolo l’ingegnere D’Adamo a procedere al rilascio dei provvedimenti di estensione. "La gran parte delle proroghe verranno rilasciate già a partire dai prossimi giorni, per cui il ricorso al Tar da parte di alcuni concessionari si è di fatto rivelato uno spreco di tempo e soprattutto di danaro – continua Zaccaria –. Infatti, il dirigente D’Adamo, ha già formalmente convocato i primi concessionari per la firma. Un diritto che l’amministrazione aveva loro garantito 'a costo zero', molto prima della pronuncia del Tar".

Nota di chiarimento dirigente Leonardo D’Adamo

La sentenza del Tar Lecce che ha dichiarato “il diritto a conseguire la proroga del titolo concessorio ex art. 1, commi 682 ss., legge n. 145 del 2018” non fa altro che confermare l’indirizzo dato dalla giunta comunale con la delibera n. 87 del 7 maggio 2020 in cui si dà atto “dell’estensione del termine di durata delle concessioni al 31.12.2033, ai sensi della legge n.145/2018 art. 1 comma 682, 683 e 684” autorizzando al contempo il Dirigente del Demanio a procedere al rilascio dei provvedimenti di estensione. Alcuni di essi sono già stati convocati per la prossima settimana a recarsi in ufficio per la sottoscrizione della proroga. Immediatamente dopo toccherà, a turno, agli altri.