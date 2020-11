Contributi per gli affitti pagati nel 2019, ecco il bando

FASANO - È stata pubblicata la determinazione dirigenziale del Comune di Fasano con il bando per i contributi agli affitti pagati nel 2019: a disposizione dei cittadini che saranno collocati in posizione utile nella graduatoria ci sono 98mila euro complessivi. Il bando con tutti i particolari è scaricabile, insieme alla determinazione e ai modelli di domanda, al seguente link. L'accesso ai contributi è riservato ai nuclei familiari con reddito annuo dichiarato non superiore a 13.338,26 mila euro o, in casi particolari disciplinati da legge regionale, 15.250 mila euro. Non possono ricevere il contributo coloro che hanno ricevuto la quota riservata all'affitto del cosiddetto "Reddito di cittadinanza".

"Continuiamo a lavorare senza sosta - dichiara il sindaco Francesco Zaccaria - lontani dalle polemiche che in questo particolare momento ci sembrano fuori luogo, per dare un sostegno concreto alle tante famiglie messe in grave difficoltà anche dal virus. L'amministrazione comunale non lascia soli coloro che hanno più bisogno ed anzi, come già annunciato, rivolgerà in modo nettamente prevalente alle fasce più svantaggiate le iniziative di sostegno durante il periodo natalizio."