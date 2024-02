Crollo dell'ex Lazzaretto, ripristinata la normale viabilità in via Roma

FASANO - Dalle ore 9:00 di domani, giovedì 29 febbraio, sarà ripristinata la normale viabilità stradale in via Roma, limitata da ordinanza sindacale da domenica 25 febbraio a seguito del crollo di parte del vecchio edificio dell’ex Lazzaretto, causato dalle ingenti piogge dello scorso weekend.

"Siamo contenti di poter riaprire alla circolazione veicolare - dichiara il sindaco Francesco Zaccaria - una così importante arteria stradale come via Roma. Ringrazio la ditta Seimi srl, che in sole 24 ore, in sinergia con gli uffici comunali e il dirigente Leonardo D’Adamo, si è dotata del progetto di messa in sicurezza dell’ex Lazzaretto, realizzando lungo tutta la facciata del rudere, prospicente via Roma, le opere di consolidamento provvisorio, con adeguato puntellamento. Ringrazio, inoltre, la Polizia Locale che ha puntualmente gestito l’emergenza e le problematiche che conseguono la chiusura di una delle strade più trafficate del territorio".