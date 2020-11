Dipendente positivo al Covid, chiude l'asilo nido comunale

FASANO – E' stata disposta la chiusura fino al 2 dicembre dell'asilo-nido comunale di Fasano "Il nido più bello", con ordinanza sindacale. Lo comunica il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria. "La cooperativa sociale affidataria del servizio - prosegue il sindaco Zaccaria - ha comunicato l'individuazione di un dipendente positivo per Covid con test rapido effettuato oggi (18 novembre, ndr) stesso. Nelle prossime ore la Asl attiverà il protocollo previsto per definire la filiera di contagio e prescriverà il periodo di quarantena stabilito per legge al personale entrato in contatto con il paziente. E' stata inoltre ordinata alla ditta gestrice del servizio nido l’igienizzazione e sanificazione della struttura".