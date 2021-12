Capodanno, a Fasano divieto di scoppi di petardi e simili fino all’8 gennaio

FASANO – No a petardi mortaretti e artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico. Raccomandazioni ai genitori di vigilare sul corretto uso di fuochi pirotecnici nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi e ai proprietari degli animali da affezione di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli stessi animali. Con ordinanza numero 27 del 30 dicembre 2021 il sindaco Francesco Zaccaria ha disposto il divieto di scoppi di petardi e simili fino all’8 gennaio.

"In coincidenza con il Capodanno anche la città di Fasano è per consuetudine teatro di molteplici e scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte ma anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi al primo gennaio – dice il primo cittadino –. Tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberato dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di produrre danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento degli ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali a causa del panico da rumore. Episodi gravi possono verificarsi dall’utilizzo anche di ordigni illegali e dall’uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono usati approfittando della difficoltà di distinguere fra spari legali e spari illegali".

Per questo il sindaco fa appello al senso di responsabilità dei fasanesi per evitare incidenti: "A tutti chiedo di fare attenzione a tutela di ciascuno di noi e in particolare dei più piccoli e dei nostri amici a quattro zampe su cui le conseguenze causate dai botti possono essere molto pesanti e possono provocare lesioni fisiche e ferite gravi. Raccomando prudenza e attenzione affinché un momento di festa non diventi pericoloso e soprattutto non crei situazioni gravi e spiacevoli come purtroppo spesso è accaduto negli anni scorsi".