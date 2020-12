Emergenza Covid: "bonus alimentare", è già possibile fare richiesta

FASANO – Si aprono oggi, mercoledì 16 dicembre, i termini per richiedere l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto. È stato approvato, infatti, l’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, spendibili mediante tessera sanitaria-codice fiscale, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. L’importo del buono spesa varierà in base alla composizione del nucleo familiare: fino a 2 persone 160 euro, da 3 a 4 persone 280 euro, con 5 persone o più 360 euro. I cittadini interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile su apposita piattaforma, tramite l’apposito form raggiungibile dal link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php collegandosi da computer o da telefono cellulare, compilando tutti i campi indicati dopo aver selezionato Comune di Fasano. Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea. L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti del nucleo familiare.

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Fasano, sempre in aggiornamento. Sono ammissibili all’acquisto tramite l’utilizzo del buono spesa: prodotti alimentari in generale e bevande analcoliche, prodotti per l’infanzia, prodotti alimentari e per l’igiene degli animali, prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale (esclusi prodotti di cosmesi). Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto) e ricariche telefoniche. Tutti i commercianti al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità del Comune di Fasano, che possono richiedere l’inserimento nell’elenco attraverso la compilazione on-line dell’apposito modulo, collegandosi al link: https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php. Per info, contattare i recapiti telefonici comunali 080.43.94.298 e 080.43.94.286.