Fiaccolata per non dimenticare le vittime della strada

FASANO - L’associazione “Flavio Arconzo -Vittime della strada e della giustizia” dà il via all' undicesima edizione della “Fiaccolata per le vittime della strada”, invitando la cittadinanza a questo tradizionale momento di ricordo e di riflessione collettiva. Quest’anno la manifestazione sarà diversa a causa delle norme per il contenimento del Covid 19. Non sarà possibile lo svolgimento del corteo poiché le norme prevedono solo manifestazioni in forma statica.

Pertanto, piazza Ciaia ospiterà quanti vorranno partecipare seduti sulle sedie al fine di garantire il distanziamento di sicurezza. La manifestazione avrà luogo domenica 18 ottobre, alle ore 20, nella piazza centrale dove sarà possibile, arrivando, prendere una candela (simbolo della fiaccolata) dalla postazione dell’associazione. L'evento si aprirà con il momento di preghiera al quale seguiranno i saluti istituzionali e altri momenti di ricordo, sensibilizzazione e riflessione. Il tutto terminerà con un omaggio alle vittime e con il lancio di tanti palloncini.