A Fasano torna la fiaccolata in memoria delle vittime della strada

FASANO - L’associazione “Flavio Arconzo -Vittime della strada e della giustizia” dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, riparte con la dodicesima edizione della “Fiaccolata per le vittime della strada” e come ormai da tradizione invita la cittadinanza tutta a questo importante momento di ricordo e di riflessione collettiva. Eliminate tutte le norme di contenimento del Covid 19, quest’anno, finalmente la manifestazione tornerà nella sua forma tradizionale; quindi con ritrovo e momento di preghiera nella chiesetta del cimitero cittadino, con il corteo illuminato dalle candele che percorrerà alcune vie della città, per fermarsi in Piazza Ciaia dove i partecipanti vivranno il momento più intenso. La manifestazione avrà luogo martedì 18 ottobre con ritrovo alle ore 19.45 presso il cimitero, dove ci sarà l’usuale momento di preghiera e in seguito il corteo. In Piazza Ciaia, i saluti istituzionali alla

città e quelli della presidente del sodalizio, Katia Schiavone. Seguiranno altri momenti di ricordo, di sensibilizzazione e di riflessione. Si terminerà come sempre con un omaggio alle vittime e con il lancio di palloncini.