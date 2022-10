Dopo Latiano e Mesagne anche Fasano avrà un nuovo asilo nido grazie ai fondi Pnrr

FASANO – Un nuovo nido, ulteriori 60 posti per bambini dai 3 ai 36 mesi, altri servizi per la prima Infanzia e per migliorare l’offerta educativa per le famiglie del territorio. Il Comune di Fasano ha ottenuto oltre 2 milioni di euro per la costruzione di un nuovo asilo nido comunale. L’edificio sorgerà in un terreno che si trova nei pressi della rsa "Canonico-Rossini", nella zona tra via Attoma e via Gravinella. Il finanziamento ammonta a 2 milioni e 160mila euro e rientra nell’ambito dei fondi Pnrr.

La nuova struttura potrà ospitare 60 bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni. L’edificio, su un unico piano, sarà strutturato in tre sezioni (divezzi, semi-divezzi e lattanti) di 20 bambini ciascuna. Oggi sezione sarà suddivisa, a sua volta, in due ambienti da 10 bambini per una migliore gestione da parte del personale. I due ambienti destinati all’attività didattica potranno essere comunicanti grazie all’utilizzo di pareti mobili. Ogni ambiente sarà adeguatamente attrezzato per ospitare tutte le attività educative, ludico-espressive, ricreative, laboratoriali, di prima alfabetizzazione e il servizio mensa.

Un’opera al passo sui tempi, costruita sulle reali esigenze dei più piccoli che potranno godere di ambienti confortevoli, moderni e sicuri. Un edificio moderno, immerso nel verde degli ulivi secolari, direttamente collegato all’esterno con percorsi privi di barriere architettoniche e spazi all’aperto attrezzati e fruibili le diverse età. "Un nuovo sogno che si realizza, un’altra opera pubblica che migliorerà la vita delle famiglie di Fasano consentendo di soddisfare la richiesta sempre crescente di servizi educativi che possano andare incontro ai genitori e in particolar modo alle mamme che lavorano", dice il sindaco Francesco Zaccaria.