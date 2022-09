Incontri per la riqualificazione di edifici tipici delle aree agricole, buona la prima

FASANO - Si è tenuto lo scorso 16 settembre presso il Museo della Civiltà Contadina di Pezze di Greco - Fasano il primo dei quattro incontri dedicati alla presentazione del bando pubblico regionale per la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale del paesaggio rurale nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2022.

“Buona, soprattutto, la partecipazione - ha dichiarato il Presidente del Gal Valle d’Itria, Giannicola D’Amico - espressione di un territorio che richiede attenzione su queste tematiche. Ed in effetti è sul solco del continuo dialogo con le istanze provenienti da operatori e tecnici che abbiamo avviato questo ciclo di appuntamenti".

Dopo i saluti di benvenuto del sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, e del presidente del Gal Valle d’Itria, Giannicola D’Amico, sono intervenuti l’assessore all’Agricoltura dello stesso comune, Gianluca Cisternino, e il direttore del Gal Valle d’Itria, Antonio Cardone che ha presentato gli aspetti tecnici del bando.

L’avviso pubblico è rivolto a proprietari privati di trulli, lamie, casedde, pagliare, in pietra o in tufo, a secco e non, ricadenti in zone agricole realizzati entro la prima metà del secolo scorso. I progetti, finanziati al 50 per cento, potranno prevedere interventi di manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione degli edifici per un valore massimo pari a 60 mila euro. La dotazione finanziaria destinata alla misura è pari a 15 milioni di Euro. La scadenza del bando è fissata per il 9 novembre prossimo.

A breve saranno comunicate le date dei prossimi incontri nei Comuni di Cisternino, Locorotondo e Fasano.