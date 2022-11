Presto un tetto nuovo per il polivalente di via Galizia

FASANO - Sarà Costruzioni Generali Intini s.r.l. a realizzare la manutenzione straordinaria del centro sportivo polivalente di via Galizia. La società con sede legale a Noci si è aggiudicata l’appalto di gara con un ribasso del 4,5 percento sull’importo a base di gara, per un importo lavori di poco meno di 700mila euro (669.546,63). I lavori, che sono il primo intervento di manutenzione straordinaria dopo 29 anni dalla realizzazione della struttura, prevedono il rifacimento totale del tetto.

In particolare, sarà sostituita integralmente la membrana della copertura geodetica che è in stato di degrado e impedisce lo svolgimento delle competizioni proprio a causa dell’obsolescenza in cui versa. In questo modo sarà restituita alla città una struttura moderna e rinnovata. L’impianto di via Galizia è, infatti, punto di riferimento del territorio per le attività motorie di scuole e associazioni sportive. I lavori saranno programmati in accordo con la ditta e le associazioni locali secondo un cronoprogramma che cercherà di ridurre al minimo i disagi per le società che usufruiscono quotidianamente dell’impianto per allenamenti e partite.