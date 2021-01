Servizio Civile, presentato il progetto “Nord-Sud-Ovest-Est: orientiamoci”

Fasano – Con una conferenza stampa svoltasi nella sala di rappresentanza di palazzo di città, è stato presentato il progetto “Nord Sud Ovest Est: Orientiamoci”, promosso dall’assessorato alle politiche giovanili e del lavoro del Comune di Fasano e dall’Acli, che rientra nel bando 2020 del servizio civile universale. Nella conferenza stampa, trasmessa in diretta sul canale ufficiale Facebook “Città di Fasano”, è

intervenuto l’assessore alle politiche giovanili e del lavoro Giovanni Cisternino. "I principali obbiettivi di questo importante progetto – ha spiegato Cisternino – sono tre: rendere i giovani cittadini attivi, consapevoli e responsabili del proprio futuro attraverso percorsi educativi e

di orientamento, educare i giovani al senso civico e alla cittadinanza attiva, perché siano protagonisti e parte integrante del tessuto socio-economico del proprio territorio e attenti a quanto può essere definito bene comune, informare i giovani con l’intento di supportarli nei

processi di ricerca e di selezione di informazioni per orientarsi nel campo della formazione e del lavoro. È fondamentale sottolineare che l’attività informativa sarà supportata da una contestuale attività di orientamento, finalizzata a spronare i giovani, che spesso non hanno le idee chiare, a cogliere le opportunità migliori rispetto alle loro reali esigenze, competenze, capacità".

Nello specifico, per quanto riguarda il Comune di Fasano, il bando prevede 4 posti disponibili. I giovani, tra i 18 e i 29 anni, che verranno selezionati saranno impegnati per 5 giorni a settimana, per un totale di 25 ore. Potranno fare richiesta di partecipazione al bando tutti i giovani che presenteranno determinati requisiti inseriti nel bando. Sarà possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 14 dell'08 febbraio 2021. La domanda potrà essere presentata esclusivamente online e mediante l’accesso alla piattaforma Dol (Domanda On Line), che è lo strumento informatico per presentare la domanda di partecipazione al Bando di selezione di operatori volontari del servizio civile universale. È possibile raggiungere la piattaforma Dol direttamente da domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali e i canali social del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, tra cui scelgoilserviziocivile.gov.it dedicato specificatamente al bando di selezione per operatori volontari. Una volta inviata correttamente la domanda, basterà attendere l’esito delle graduatorie che verranno pubblicate sul sito istituzionale de www.comune.fasano.br.it e sul sito www.serviziocivile.acli.it.