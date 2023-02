Passeggiata per le vie di Fasano: iniziativa pubblica contro le barriere architettoniche

FASANO - Una passeggiata nella città, lungo alcuni percorsi principali, con i cittadini interessati e i tecnici progettisti, per pianificare la Fasano di domani, una città a misura di tutti che non lascia indietro nessuno, priva di ostacoli, accessibile e adattata alle esigenze di ciascuno e, soprattutto, costruita insieme ai cittadini, partendo dalle necessità e dai bisogni di chi vive il territorio quotidianamente. Lo aveva annunciato l’assessore alla Viabilità, mobilità e pedonalità Donatella Martucci durante il primo incontro di presentazione del Peba - Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Dopo l’incontro di presentazione svoltosi lo scorso martedì 31 gennaio al laboratorio urbano CiaiaLab, dove si è anche presentato il questionario online elaborato per raccogliere informazioni sulle barriere architettoniche presenti in città e in particolare sugli ostacoli che impediscono o rendono difficile muoversi o accedere ai servizi dal punto di vista motorio, visivo o cognitivo, si procederà con un nuovo incontro, questa volta "itinerante".

Il prossimo 24 febbraio, alle ore 10:00, con partenza presso l’Ufficio lavori pubblici, si svolgerà una passeggiata in Corso Perrini, a cui parteciperanno il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alla Viabilità, mobilità e pedonalità Donatella Martucci, il dirigente del eettore Lavori pubblici Rosa Belfiore e il progettista del Peba, l’architetto Palama Librato.