Fiori e sentieri: un "Giardino degli innamorati" in pieno centro

FASANO – Si svolgerà in piazza Ciaia a Fasano, dal 9 al 14 febbraio l’evento "Love Garden – Il giardino degli innamorati", che renderà unica la settimana più romantica dell’anno. Attraverso dei sentieri, gli innamorati potranno passeggiare nel giardino degli innamorati, lungo un percorso incantato, tra angoli verdi, fiori, luci e sentieri che riconducono al grande cuore luminoso, alla panchina degli innamorati e al laghetto dei desideri. Un luogo affascinante da percorrere, che merita uno "scatto" da innamorati.

L'iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, assessorato alle Attività Produttive, e organizzato dal Duc – Distretto urbano del commercio "Terre di Fasano" in collaborazione con la Lab Comunication Eventi di Concetta Renna, cofinanziamento della Regione Puglia.

"Amore significa anche e soprattutto amare la nostra città e il nostro territorio – dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota - Per questo motivo abbiamo voluto promuovere la proposta del Distretto urbano del commercio di rendere Fasano attrattiva attraverso questa installazione a tema, che è innanzitutto occasione per incentivare ad acquistare a Fasano. Ringrazio la collega Martucci, lo staff Comunicazione, la ditta Lab Communications di Concetta Renna, l'ufficio Suap del Comune e i rappresentanti delle locali associazioni di categoria della Confcommercio e Confesercenti Donato Pistola e Sante Cofano per aver fatto rete con entusiasmo e passione".