Politiche giovanili e istruzione, percorso di preparazione gratuita ai test universitari

FASANO – Un percorso completamente gratuito di preparazione ai test universitari. Che sia di supporto ai giovani fasanesi, neo diplomati nei licei e negli istituti superiori del territorio, per aiutarli ad entrare nelle facoltà a numero chiuso. È l’iniziativa promossa dall’amministrazione, e in particolare dagli assessorati alle Politiche Giovanili e all'Istruzione, in sinergia con l’Infopoint del Parco Culturale Gruppo Fortis di corso Vittorio Emanuele 72 e le scuole secondarie di secondo grado del territorio, l’istituto di istruzione secondaria superiore "Leonardo Da Vinci" e l’istituto di istruzione secondaria superiore "Gaetano Salvemini". Dopo le edizioni 2020 e 2021, il percorso quest'anno si presenta rinnovato e potenziato grazie agli interventi di diverse professionalità che daranno ai ragazzi tutte le nozioni base e i consigli per essere preparati ai test di settembre 2022.

I moduli trattati saranno: biologia, chimica, fisica, logica e matematica. Questi macro argomenti verranno arricchiti da moduli trasversali, tra cui, ad esempio, la comprensione del testo, e altre tematiche. Le lezioni saranno tenute da docenti di università della Regione che guideranno i ragazzi nella preparazione ai test secondo un calendario di lezioni in cui saranno specificate le materie affrontate. Si parte a giugno con le prime giornate di presentazione e di sostegno motivazionale. A luglio si entra nel vivo

delle lezioni. Il percorso terminerà a ridosso delle date dei test di ingresso. Il coordinamento delle attività è affidato alla professoressa Nicoletta De Caro. Da domani, venerdì 20 maggio, gli studenti potranno iscriversi direttamente a scuola, nella propria classe, compilando il modulo di pre-adesione che saranno consegnati ai responsabili dell'orientamento.

"Invito tutti i nostri giovani diplomati a cogliere questa opportunità – dice il sindaco Francesco Zaccaria – perché la preparazione di gruppo ai test con la guida di professionisti consentirà ai nostri giovani di avere gli strumenti giusti per affrontare al meglio l’ingresso nel mondo dell’università aiutandoli in un momento di passaggio fondamentale della loro vita, non solo scolastica. L’esperienza delle precedenti edizioni ci dice che l’iniziativa è la strada giusta per arrivare pronti e preparati al mondo dell’università. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti di Fasano che tenteranno l’ingresso alle facoltà a numero chiuso e ringrazio il gruppo Fortis, i docenti e gli ospiti che metteranno a disposizione le proprie competenze e gli assessori Palmariggi e Martucci che hanno lavorato per l’iniziativa".

"Il futuro delle nuove generazioni è l’interesse che più di tutti ha sempre orientato le politiche della nostra amministrazione – dice l’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – . Questa iniziativa, in particolare, serve ad essere accanto agli studenti nel passaggio dalle scuole superiori all'università, che rappresenta un momento di crescita e una vera e propria sfida: più autonomia e nuovi metodi formativi e di studio. Ragazze e ragazzi potranno così allenare le loro competenze in vista dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso, per essere pronti e soprattutto nelle condizioni ideali per raggiungere i propri obiettivi. Questo percorso è possibile grazie alla rete tra istituzioni, realtà che si occupano di formazione e scuole. Per questo ringraziamo il gruppo Fortis per l’impegno e gli istituti coinvolti che ogni giorno si adoperano per la formazione dei nostri ragazzi pensando anche al loro futuro, dopo i cinque anni tra i banchi delle Superiori".

"L’offerta formativa che viene proposta è strategica per supportare i nostri ragazzi nel superamento dei test di ingresso universitari in ambito scientifico – dice l’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci –. Grazie alla sinergia con i due istituti scolastici saremo in grado di allargare al massimo la platea di studenti che potranno potenzialmente beneficiare di questa interessante opportunità". "È una terza edizione – dice Francesco Joseph Pagnelli per il gruppo Fortis – che testimonia non solo la voglia di continuare a dare un supporto concreto ai giovani di questa città, ma anche l'impegno a migliorare annualmente

la struttura organizzativa dell'iniziativa stessa, al fine di renderla sempre più efficace".

"Sono corsi che hanno l’intento di consolidare la preparazione degli studenti del quinto anno, in termini di conoscenze e competenze, alle prove di selezione universitaria delle facoltà a numero chiuso – spiega Nicoletta De Caro –. Verranno, dunque, incrementate le conoscenze nell’ambito delle materie oggetto dei test universitari con docenti di consolidata esperienza e si opererà in stretto raccordo con il modo universitario. È un modo ulteriore per affiancare e sostenere tanti giovani nel percorso di realizzazione dei loro sogni di studio e professionali".