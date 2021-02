Presentato il progetto di servizio civile “Libri Liberi”

FASANO – Una nuova opportunità di crescita e di formazione offerta dal Comune di Fasano: è stato presentato ieri, venerdì 5 febbraio, con una conferenza stampa nella sala di rappresentanza di palazzo di città, il progetto “Libri liberi”, promosso dall’assessorato alle politiche giovanili e del lavoro del Comune di Fasano, che rientra nel bando 2020 del servizio civile universale. "Il servizio civile – ha spiegato il sindaco Francesco Zaccaria – è un’opportunità che tutti i ragazzi dovrebbero provare, per accrescere il proprio bagaglio d’esperienza, e per offrire un servizio per il prossimo, per il proprio paese, contribuendo a formare generazioni di cittadini più consapevoli e sensibili. La particolarità di questo progetto è che si potrà svolgere la propria mansione nella biblioteca comunale, in attesa di poter inaugurare la biblioteca di comunità, un’importante opera pubblica fortemente voluta da questa amministrazione, e ormai prossima al completamento".

"Il progetto “Libri Liberi” – ha spiegato l’assessore alle politiche giovanili e del lavoro Giovanni Cisternino – implementa il bando già approvato pochi giorni fa per il servizio civile a Fasano, di altre 4 unità. Il progetto “Libri Liberi”, persegue l’obiettivo di favorire la crescita culturale del territorio e avvicinare la popolazione alla lettura mediante il potenziamento del sistema a supporto della biblioteca per un accesso a tutti. Il progetto ha luogo nell’ambito della tutela, della valorizzazione e della fruizione delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali". Sarà possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 14 del 14 febbraio 2021. Tutte le info sul bando sul sito www.comune.fasano.br.it.