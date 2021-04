Presentato "Take It Slow", il turismo che unisce esperienze e comunità

Entro il 20 aprile si può aderire alla manifestazione di interesse per la creazione di una "local community of practice"

FASANO - Presentato ieri, lunedì 12 aprile, in una conferenza stampa web trasmessa sui canali social città di Fasano e Tpp, il progetto Take It Slow “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow”, progetto strategico finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera (Cbc) Interreg V-A Italy-Croatia. Promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, il Comune di Fasano è partner del progetto, insieme ad altre 6 Regioni Italiane e 5 Partner Croati

A moderare al conferenza Ileana Sapone e Maddalena Tulanti, che hanno regolato gli interventi degli ospiti collegati: Cinzia Caroli, assessore Turismo e cultura di Fasano, Angelofabio Attolico del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Responsabile Tecnico della Via Francigena nel Sud per conto dell’Associazione Europea delle Vie Francigene ed esperto del TPP per questo progetto, Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese e Lino Manosperta, responsabile area progetti del TPP.

Il progetto è finalizzato alla gestione e promozione della Regione Adriatica come destinazione turistica transfrontaliera verde, intelligente, sostenibile, accessibile e lenta, sviluppando modelli di gestione delle destinazioni turistiche con un approccio dal basso (bottom-up) per incoraggiare le comunità locali ad affrontare gli impatti dell’industria del turismo e allo stesso tempo proteggere e promuovere il ricco patrimonio naturale e culturale del proprio territorio.

"Il progetto si incastra perfettamente con quelle che sono da sempre le linee guida della nostra amministrazione – dice il sindaco Francesco Zaccaria – e cioè la valorizzazione del nostro territorio orientata a un turismo sostenibile ed esperienziale che possa promuovere l’unicità e le peculiarità della costa fasanese anche attraverso l’adozione una nuova mobilità accessibile, lenta e funzionale al rispetto dell’ambiente".

"Questo progetto sposa la nostra idea di turismo, come testimoniano alcune attività promozionali del nostro territorio che richiamano il turismo esperienziale. Il turismo sta cambiando pelle, e i turisti hanno sempre più piacere a 'godersi' i posti che visitano, di immergersi nelle peculiarità gastronomiche e culturali – ha affermato l’assessore Cinzia Caroli -. Questo perché l'emozione dà colore al ricordo, ed è quello che cerchiamo di fare a Fasano. L'accoglienza è fatta in primis da persone, ed è il vissuto di una comunità che attira anche i turisti. E fondamentale è la rete, che rappresenta il valore aggiunto per valorizzare le nostre comunità".

In Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, orienterà la sua attività progettuale sulla valorizzazione di una micro-destinazione individuata lungo il cammino della Via Francigena - Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, incrociando anche il percorso della Via Traiana.

La micro-destinazione è compresa tra Capitolo – frazione del Comune di Monopoli (Bari), Torre Canne – frazione del Comune di Fasano e la Selva di Fasano, un territorio ricco di masserie fortificate, olivi, chiese rurali, insediamenti rupestri, luoghi di straordinario interesse naturalistico, storico e ambientale.

Nell’ottica dell’approccio dal basso il Teatro Pubblico Pugliese ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la creazione della “Local Community of Practice” (Lcp), una comunità locale di pratica, per un miglioramento collettivo. Termine ultimo per presentare la propria domanda di partecipazione alla Lcp è il 20 aprile 2021. L’avviso per la presentazione delle domande di candidatura è pubblicato sul sito internet del TPP www.teatropubblicopugliese.it, sezione “Amministrazione trasparente”.