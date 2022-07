Fasano, la prima campanella scolastica suonerà il 13 settembre

FASANO - La prima campanella a Fasano suonerà per tutti (scuola dell’infanzia, primaria, medie e superiori) il 13 settembre 2022, l’ultima il 9 giugno 2023 per primaria, medie e superiori e il 30 giugno 2023 per infanzia. Il Comune di Fasano ha varato il calendario scolastico 2022-2023 per tutti gli istituti del territorio.

Le vacanze natalizie saranno dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, quelle pasquali dal 6 all’11 aprile 2023. La sospensione delle attività è prevista anche per 31 ottobre e 1 novembre 2022 (ponte e festività Ognissanti), 8-9-10 dicembre 2022 (festività dell’Immacolata e ponte), 20 e 21 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale), 24 e 25 aprile 2023 (ponte e festa della Liberazione), 1 maggio 2023 (festa dei Lavoratori), 31 maggio 2023 (festività Santo Patrono), 1, 2 e 3 giugno (Festa della Repubblica e ponte).