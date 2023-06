Zona verde e parcheggi, a Fasano un progetto di riqualificazione per l’area di Piazza Bissolati

FASANO - Alberi, panchine, una zona per bambini. Ma anche parcheggi e accessi pedonali più agevoli, nuova illuminazione a led.

È la riqualificazione di piazza Bissolati a Fasano, tra via Zanibelli, via Bissolati e via Prampolini. Un’area di circa 1400 metri quadrati, fino ad oggi abbandonata e adibita a parcheggio, che diventerà uno spazio nuovo, fruibile e vivibile da parte di tutti.

L’intervento, dal costo di 440mila euro, sarà coperto da fondi comunali. In particolare, i lavori prevedono la demolizione e ricostruzione dell’isola direzionale di via Zanibelli in direzione via Fratelli Rosselli, la realizzazione di una nuova isola direzionale di via Zanibelli munita di alberature e parcheggi, messa in quota della piazza e realizzazione di pavimentazione drenante, realizzazione di una play area su pavimentazione antitrauma per bambini, panchine, alberi, parcheggi e nuova illuminazione.

"La piazza sarà resa più attrattiva - dicono il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore all’Urbanistica Gianluca Cisternino - L’area per bambini consentirà ai piccoli di avere uno spazio dove giocare e divertirsi in sicurezza. un luogo di incontro per le famiglie residenti nella zona con arredi consoni e in armonia con il contesto. In questo modo restituiamo alla comunità un’area finalmente riqualificata che diventerà un altro e nuovo luogo a misura dei cittadini da vivere quotidianamente".