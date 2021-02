Raccolta differenziata, il 2020 si chiude con 75,71 punti percentuali

FASANO – Il 75,71 percento di differenziata in un anno con valori che hanno superato il 78 percento e che comunque non sono mai andati sotto il 73 percento Dal 40 percento del 2016 a quasi l’80 percento del 2020. Un trend che è stato sempre in crescita e che in un anno ha fatto salire la media di quasi 10 punti. Se, infatti, il 2019 si era attestato tra il 60 e il 65 percento con punte che avevano solo sfiorato il 70 percento, nel 2020 si è subito partiti con numeri più alti che sono andati sempre in crescita. Un risultato ottimo con le percentuali più elevate raggiunte nei mesi di febbraio e marzo con una cifra superiore al 78 percento e con buoni dati anche ad aprile e novembre con numeri oltre il 77 percento.

In tutti gli altri mesi i valori di raccolta differenziata si sono attestati sempre fra il 74 percento (gennaio e settembre) e il 75 percento (maggio, luglio, agosto e dicembre). Solo un mese, a giugno, si è scesi poco sotto il 74 con una percentuale al 73, 53 percento. Il dato della raccolta differenziata è il frutto dell’impegno collettivo di tutti i fasanesi che, giorno dopo giorno, ne stanno comprendendo l’importanza, sottolinea il sindaco Francesco Zaccaria: "Un ringraziamento va a tutti i cittadini, al servizio ambiente e al nucleo di polizia ecologica per il grande lavoro che svolgono quotidianamente su tutto il territorio. Quando sono diventato Sindaco, nel 2016, la raccolta si attestava mediamente al 45 percento, oggi sfiora l’80 percento: un risultato che è il frutto di tanto impegno e di una grande sensibilità a tutela dell’ambiente, punto imprescindibile della nostra amministrazione. Questi dati sono un ulteriore stimolo a continuare per migliorare ancora".