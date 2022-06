Un nuovo pulmino per la casa di accoglienza “Madre Teresa di Calcutta”

FASANO - Un raccolta fondi è partita per acquistare un nuovo pulmino 9 posti per la casa di pronta accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” presente presso l’oratorio del Fanciullo di Fasano e animata dall’associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” fondata da don Oreste Benzi. Il pulmino è il mezzo di trasporto più importante per la comunità fasanese, attiva sul territorio dal 2013, perché permette gli spostamenti per la spesa, per le visite mediche degli ospiti e per raggiungere le situazioni di necessità che vengono segnalate.

"Se mi chiedessero cos’è per me la casa di pronta accoglienza – dichiara Antonio Patruno, responsabile della comunità fasanese - risponderei che è un abbraccio. È l'abbraccio di un padre che ti accoglie quando hai smarrito la strada e non sai più dove andare, è l’abbraccio che ti ricompone quando ti senti a pezzi, è l'abbraccio che sa lasciarti andare quando, dopo la tempesta, sei pronto a ripartire, e che ti incoraggia ad affrontare nuove onde nella certezza di avere sempre quelle due braccia spalancate pronte ad accoglierti".

In tanti dal 2013 ad oggi hanno bussato alla Casa di Pronta Accoglienza, trovando ospitalità, aiuto, compagnia o più semplicemente per donare il proprio tempo o qualcosa di materiale per i più poveri. Una realtà di generosità, fortemente voluta dalla Diocesi di Conversano-Monopoli, dalla Caritas Diocesana e dalla Zona Pastorale di Fasano. L’obiettivo della raccolta fondi è raggiungere la soglia di 10mila euro per l’acquisto di un pulmino usato. Per donare è possibile collegarsi alla piattaforma “Dai ci stai” al seguente link. È possibile donare anche tramite bonifico bancario o bollettino postale ai seguenti estremi: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Onlus. Causale: 21R011 Pulmino Madre Teresa di Calcutta. Iban: IT04 X030 6909 6061 0000 0008 036 e Conto Corrente postale: 12148417.