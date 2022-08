Refezione scolastica: come accedere al nuovo servizio "School.Web Genitori"

FASANO - Con il nuovo anno scolastico ormai alle porte, il sistema informatico di gestione della ristorazione scolastica subirà un’importante innovazione, che interesserà i processi di iscrizione, prenotazione e pagamento dei pasti. Sarà attivato un unico portale web multilingua: "School.Web Genitori", che consentirà di gestire in modalità integrata l’iscrizione al servizio, la prenotazione del pasto, i pagamenti online, le comunicazioni, collegato ad una App per smartphone, tablet. La domanda d’iscrizione al servizio dovrà essere inviata tramite il portale "School.Web Genitori", raggiungibile da qualsiasi pc connesso alla rete.

In particolare, le famiglie dovranno necessariamente iscrivere i propri figli al servizio mensa, accedendo al portale di cui sopra, esclusivamente tramite Spid o Cie (Carta di Identità digitale); la domanda di iscrizione è da intendersi obbligatoria per tutti, anche se già iscritti al servizio per gli anni precedenti, in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi. Il Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici del Comune di Fasano gestisce il servizio di refezione scolastica affidandolo, in appalto, ad una ditta specializzata. L’erogazione dei pasti avviene con il sistema della multi porzione a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie che effettuano il tempo pieno o i rientri pomeridiani.

Da quest’anno le assenze dovranno essere comunicate tramite il portale, per disdire il pasto. Le presenze non verranno più prese a scuola, ma tutti gli iscritti alla mensa saranno considerati presenti, se sono assenti il genitore dovrà inserire sul portale l’assenza entro le ore 9:30. Nell’anno scolastico 2022/2023, tutti gli alunni che intendono usufruire del servizio refezione devono fare domanda di iscrizione mediante procedura online raggiungibile al seguente link. Per l’autenticazione e l’accesso al modulo di iscrizione online al Servizio di Refezione Scolastica l’utente deve necessariamente utilizzare le proprie credenziali Spid o Cie.

Il modulo per l’iscrizione sarà disponibile online da lunedì 16 agosto 2022 a venerdì 16 settembre 2022.

Per le domande pervenute successivamente al giorno 16 settembre 2022 l’avvio del servizio sarà garantito dalla prima data utile successiva alla conclusione del procedimento di iscrizione. Il costo dei pasti viene determinato in relazione alle fasce di reddito. Per effettuare il pagamento è necessario aver previamente proceduto all’iscrizione. Successivamente, sarà possibile effettuare il versamento esclusivamente attraverso il servizio di pagamento online PagoPA. Dopo aver effettuato l'autenticazione con credenziali Spid, ovvero autenticazione con Cie (Carta di Identità Elettronica), basterà seguire la procedura guidata di compilazione e procedere al pagamento. Al fine della corretta contabilizzazione dei pasti, è richiesto che venga obbligatoriamente indicato il codice fiscale dell’alunno per il quale si sta effettuando il versamento.

Gli utenti sprovvisti delle credenziali Spid possono rivolgersi allo sportello Urp del Comune di Fasano, dove sarà possibile effettuare il riconoscimento e ricevere via e-mail un file (token) da utilizzare anche da casa per richiedere e ottenere l'identità Spid presso uno dei gestori aderenti al sistema. Considerando che le iscrizioni al servizio online saranno aperte dal 16 agosto al 16 settembre 2022, si consiglia ai genitori di attivarsi al più presto affinché si disponga dell’Identità Digitale Spid o della Cie che consentirà di accedere ai servizi della pubblica amministrazione.