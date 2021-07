Riapre la statale "dei Trulli", circolazione a doppio senso di marcia

FASANO – Torna il doppio senso di marcia sulla statale 172dir "dei Trulli" e di conseguenza le norme riguardanti la circolazione e la sosta nelle strade comunali interessate dalla deviazione del traffico vengono ripristinate da domani, giovedì 15 luglio, a partire dalle ore 12. La strada comunale 110 Vecchia Canale, nel tratto compreso tra via Nenni e la strada statle 172dir, torna a doppio senso. Niente più senso unico di circolazione in via Zanibelli e in via F.lli Rosselli, nel tratto compreso tra via Vanoni Salvo e via Salvo D’Acquisto. Scompare infine il senso unico di circolazione sulla strada comunale 98 Vecchia Laureto, nel tratto compreso tra il Km 2+400 (40°48'25"N 17°21'10"E) e la statale 172dir.

"I lavori sulla 172 dir si avviano alla conclusione e il primo passo è la riapertura del doppio senso di marcia della strada e delle vie comunali che avevano ricevuto una variazione del senso di marcia a causa del cantiere – spiega il sindaco Francesco Zaccaria –. La pazienza che i cittadini hanno avuto in questi due anni, e che per questo ringrazio, è ora ripagata dalla riapertura di una strada finalmente più sicura. Il Comune ha chiesto all’Anas di farsi carico della riasfaltatura di due strade che sono state interessate dal traffico anomalo causati dalle deviazioni e in particolare le strade delle Giritoie e via Giardinelli".

La statale 172 dir "dei Trulli" sarà aperta al traffico (tra il km 6.5 e il km 9.5) domani, giovedì 15 luglio, alle 10, al termine della cerimonia prevista dall’Anas nei pressi della rotatoria di Fasano (km 9.350) alla quale interverrà il sindaco Zaccaria insieme a Nicola Marzi, responsabile project management e progetti speciali di Anas e il consigliere regionale Fabiano Amati. "Raccomandiamo alla prudenza – dice il sindaco – soprattutto nelle ore successive alla riapertura perché non tutti potrebbero essere a conoscenza del ripristino del doppio senso che in ogni caso sarà opportunamente segnalato così come tutte le altre modifiche alla circolazione".