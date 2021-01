Scuola “Martucci”, previsti i lavori per il rifacimento stradale integrale

FASANO - Le strade che circondano la scuola dell’infanzia “Rione Martucci” saranno integralmente riasfaltate, grazie alle economie di spesa ottenute nella ristrutturazione dell’edificio. Tutti gli accessi saranno rimessi a nuovo: le strade interessate dai lavori, per una somma di poco superiore ai 21mila euro, sono via Montenegro, via Risorgimento e via Venafra. La messa in sicurezza delle strade completa la ristrutturazione della scuola, che recentemente è stata oggetto di interventi per 370mila euro. I lavori hanno riqualificato il plesso, in precarie condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; la ristrutturazione ha consentito, inoltre, di dotare la scuola di accessi per disabili, abbattendone le barriere architettoniche. "Dopo la ristrutturazione della scuola – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Pagnelli – riteniamo indispensabile completare i lavori con il rifacimento delle strade: ciò consentirà una riqualificazione complessiva di tutta la zona, garantendo l’accesso in sicurezza all’Istituto".

"Completati i tanto attesi lavori di ristrutturazione della scuola Martucci – dice il sindaco Francesco Zaccaria – abbiamo subito pensato di utilizzare le economie conseguite in sede di gara per rifare le strade circostanti, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e il decoro della zona. Gli interventi per la ristrutturazione della scuola 'Rione Martucci' rientrano in un programma ben più ampio di riqualificazione di tutti i plessi scolastici comunali, per i quali nel nostro mandato abbiamo ottenuto già otto milioni di euro. Un risultato che sottolinea la ferma volontà di questa amministrazione di garantire scuole più moderne, efficienti e soprattutto sicure per studenti e personale. In tale direzione ci siamo sempre impegnati e continueremo a lavorare, programmando altri interventi che possano far stare tranquille le famiglie e mettano docenti e studenti nelle migliori condizioni lavorative, in strutture sempre più moderne e accoglienti".