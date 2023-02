Scuole dell'infanzia, quasi 400 mila euro per tre plessi del territorio

FASANO – Fotovotaico, nuove lampade a led, sostituzione degli infissi per plessi più sicuri, moderni e al passo con i tempi. Dal ministero per la Transizione ecologica arrivano quasi 400 mila euro per interventi di efficientamento energetico in tre scuole dell’infanzia del territorio: gli istituti "Don Sante" e "Pietro Nenni" di Fasano e "Andersen" a Pezze di Greco.

Il Comune di Fasano è stato ammesso al finanziamento nell’ambito del bando «C.s.e. 2022 – comuni per sostenibilità e l’efficienza energetica». In particolare, l’amministrazione ha ottenuto poco più di 120 mila euro per la scuola "Don Sante", circa 137 mila per la "Pietro Nenni" e quasi 124 mila euro per la "Andersen".

"Con questo finanziamento continuiamo l’opera, intrapresa sin dal 2016, di riqualificazione degli istituti scolastici – dice il sindaco Francesco Zaccaria – Sin dal primo mandato abbiamo lavorato con impegno per le nostre scuole con un programma di ammodernamento degli istituti per i quali sono stati impiegati quasi 13 milioni di euro tra finanziamenti ottenuti e somme messe a bilancio. Questo è stato possibile grazie a un lavoro sinergico tra gli assessorati e gli uffici comunali competenti che ringrazio per il grande e costante impegno. Gli interventi che saranno realizzati garantiranno ai piccoli studenti delle tre scuole spazi più accoglienti e confortevoli e costruiti nell’ottica del risparmio energetico proprio come già sta avvenendo e avverrà negli altri istituti dove interventi simili sono stati finanziati in questi anni".

I lavori prevedono la sostituzione di tutti gli infissi con altri di ultima generazione, l’installazione di impianti fotovoltaici e interventi di relamping, cioè di ammodernamento dell’impianto illuminotecnico con implementazione di lampade a led.

"Continuiamo con grande solerzia i lavori di riqualificazione di tutti gli istituti del territorio e di competenza comunale – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino – Questi interventi si aggiungono ad altri lavori già programmati per queste scuole. Penso, ad esempio, al nuovo giardino didattico della scuola dell’infanzia Pietro Nenni. La programmazione non si ferma qui: il nostro intento è quello di continuare a porre grande attenzione all’edilizia scolastica in modo tale che nessuna scuola della città resti indietro e i nostri studenti possano avere aule sicure e confortevoli".