63a Coppa Fasano-Selva: le strade chiuse al traffico e la viabilità alternativa

FASANO – Si informa la cittadinanza che, in occasione della gara automobilistica "63a Coppa Fasano-Selva", con ordinanza n. 88/2022/Ba, l’Anas ha disposto la chiusura al traffico sulla Ss 172 dir dei Trulli dal km 9+500 al km 6+450 su tutte le corsie a partire dal 9 aprile 2022 fino al 10 aprile 2022, dalle ore 7.30 alle ore 19.00. La predetta chiusura interesserà tutti gli utenti.

La viabilità alternativa individuata

Il traffico proveniente da Bari (S.S, 16) e Brindisi (S.S. 379) diretto a Taranto sarà deviato sul seguente itinerario: Fasano – ex S.S. 16 – Pezze di Greco – Cisternino – Locorotondo – S.S. 172; Il traffico proveniente da Taranto (S.S. 172) e diretto a Bari sarà deviato per Alberobello – Putignano – Turi – Casamassima – S.S. 100 con esclusione dei veicoli diretti sulle SS.SS. 16 e 379 con massa a pieno carico inferiore a 35 quintali; Il traffico proveniente da Taranto (S.S. 172) e diretto a Brindisi sarà deviato sull’itinerario: Locorotondo – Cisternino – Ostuni – S.S. 379 con esclusione dei veicoli diretti sulle SS.SS. 16 e 379 con massa a pieno carico inferiore a 35 quintali.

Si informa inoltre che per chi proviene da Bari e Brindisi con direzione Taranto percorrendo SS172: uscita svincolo Zoosafari (poi seguire le indicazioni fino ad uscita Ostuni); per Laureto: prendere Strada comunale Via Vecchia Laureto (percorribile in entrambi i sensi di marcia); per Selva di Fasano: dalle "giritoie".

Si comunica, inoltre, che, con ordinanze n. 75, 76 e 77, sono stati disciplinati divieti di sosta e sospensione della circolazione nelle strade comunali interessate dal percorso della gara: istituzione del senso unico alternato, mediante installazione di impianto semaforico mobile e relativa segnaletica, sulla S.C. Vecchia di Laureto intersezione con la S.S. 172; istituzione di senso unico di marcia sulla S.C. Giardinelli III, nel tratto e nella direzione di marcia dalla S.C. Vecchia Canale alla S.C. Vecchia Laureto; divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 35 q.li, autobus e autocaravan e auto+rimorchio, sulla S.C. Vecchia di Laureto; istituzione del limite massimo di velocità di 40 Km/h e del divieto di sorpasso sulla S.C. Vecchia di Laureto, nel tratto compreso tra la S.C. Giardinelli III e la SS 172dir.

Dalle ore 10.00 di venerdì 8 aprile 2022 alle ore 22.00 di domenica 10 aprile 2022, la sospensione temporanea della circolazione nonché l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati) su tutta l’area del parcheggio retrostante la Casina Municipale a Selva di Fasano. Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, la sospensione temporanea della circolazione nonché l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) sulle seguenti strade dell’abitato di Selva di Fasano: · Viale Nuovo · Viale del Leccio ·Piazzale Giannaccari · Viale Toledo 3. Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, il ripristino del doppio senso di marcia in Viale dei Castagni dell’abitato di Selva di Fasano, nel tratto compreso tra Viale Toledo e Viale dei Pini.

Dalle ore 7.00 di venerdì 8 aprile 2022 alle ore 22.00 di domenica 10 aprile 2022, la sospensione temporanea della circolazione nonché l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati) su tutta l’area del Largo Palmina Martinelli (zona Paddock). Dalle ore 10.00 di venerdì 8 aprile 2022 alle ore 22.00 di domenica 10 aprile 2022, istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati) sulle seguenti strade dell’abitato di Fasano (zona Paddock): · Via Giardinelli (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via De Gasperi e Via Zanibelli; · Via Zanibelli (compresi gli slarghi adiacenti); · Piazzale Europa; · Via Salvo d’Acquisto (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via F.lli Rosselli e Via Naz. dei Trulli.

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, la sospensione temporanea della circolazione sulle seguenti strade dell’abitato di Fasano (eccetto veicoli in gara e staffette di scorta): · Via Giardinelli nel tratto compreso tra Via De Gasperi e Via Zanibelli; · Via Zanibelli (compresi gli slarghi adiacenti); · Piazzale Europa; · Via Salvo d’Acquisto , nel tratto compreso tra Via F.lli Rosselli e Via Naz. dei Trulli; · Via Nazionale dei Trulli, nel tratto compreso tra Via Vanoni e la SS 172dir.