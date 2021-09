Fasano, il servizio di mensa scolastica partirà l'11 ottobre

Dal Comune: "Nel caso vi fossero ancora persone che non hanno provveduto all'iscrizione, è possibile inviare la richiesta in tempi stretti"

FASANO - Partirà lunedì 11 ottobre il servizio di mensa scolastica a Fasano. Dal Comune comunicano che il termine delle iscrizioni era stato fissato lo scorso 16 settembre, "ma in via del tutto eccezionale, nel caso vi fossero ancora persone che non hanno provveduto all'iscrizione, è possibile ancora inviare la richiesta in tempi stretti. La celerità nell’invio delle domande è indispensabile per avere informazioni su intolleranze e allergie alimentari degli studenti".

Si ricorda che l'iscrizione alla mensa scolastica deve essere effettuata ogni anno di frequenza del proprio figlio, specificando plesso di appartenenza ed eventuali intolleranze o allergie. L’ufficio Ladisa è aperto al pubblico ogni giorno sia di mattina che di pomeriggio in via del Balì per eventuali richieste di informazioni o richieste di supporto alla compilazione della domanda on line.

Intanto mercoledì 15 settembre il sindaco Francesco Zaccaria, l'assessore alla Pubblica istruzione Cinzia Caroli, la dirigente del settore Marisa Ruggiero hanno incontrato i dirigenti scolastici e i docenti delegati insieme ai responsabili della ditta Ladisa. La riunione ha rappresentato un momento importante di confronto per un avvio del servizio di mensa scolastica in sicurezza e serenità.