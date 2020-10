Il sindaco all'Asl: "Numero per la prenotazione dei tamponi, sia attivo tutta la settimana"

FASANO – Nella mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, in seguito ad alcune segnalazioni fatte da alcuni cittadini, ha inviato una nota alla Asl al fine di fornire il dettaglio degli orari di apertura del drive in per effettuare i tamponi Covid-19 sito in via Fratelli Rosselli, affinché si possa garantire una presenza fisica e programmata della polizia locale. Il sindaco, inoltre, ha anche chiesto che il numero di telefono messo a disposizione dalla Asl per la prenotazione del tampone (ad oggi in funzione dal lunedì al venerdì) venga attivato per tutta la settimana con orario continuato.

