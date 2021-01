Spargimento di sale sulle strade collinari per rischio ghiaccio

FASANO – A seguito della nevicata della notte scorsa, e viste le previsioni di temperature ancora molto basse per la prossima, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha disposto e fatto spargere lungo le principali strade collinari cento quintali di sale. Le località interessate dall’intervento sono state Laureto, Canale di Pirro e Selva. Particolare attenzione è stata riservata alla via delle Giritoie. "Raccomando tuttavia prudenza alla guida, attento rispetto del Codice della strada e stretta osservanza del divieto di circolazione dalle 22 alle 5 - dichiara il primo cittadino - ringrazio il responsabile della Protezione civile del comune di Fasano, Angelo Decarolis e tutto il personale coinvolto per l’attività preventiva svolta con la massima celerità".